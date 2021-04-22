ارتفاع رصيد خطابات الضمان البنكي إلى 99.1 مليار درهم

ارتفع إجمالي رصيد تسهيلات خطابات الضمان البنكي إلى مستوى 99.1 مليار درهم خلال شهر فبراير 2021 بزيادة 2.44 مليار درهم، مقارنة مع 96.66 مليار درهم في يناير من العام ذاته.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن تسهيلات خطابات الضمان شكلت نحو 2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي ضمن حساب الخطابات البنكية الصادرة في نهاية فبراير من العام الجاري.

ويعد «خطاب الضمان» تعهداً غير قابل للإلغاء من قبل البنك الذي أصدره بدفع مبلغ محدد من المال للمستفيد، وذلك في حال فشل مقدم الطلب لأي سبب من الأسباب، في الامتثال لشروط أو التزامات معينة بموجب الاتفاق.

ويتضح من خلال الأرقام أن حركة التسهيلات الائتمانية الخاصة بخطابات الضمان شهدت انخفاضاً في الربع الثالث من عام 2020 قبل أن تعاود البنوك نشاطها مجدداً وتقدم التسهيلات لعملائها من الشركات والمؤسسات في الربع الأخير من العام ذاته.

وخلال سبتمبر من عام 2020 بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية لخطابات الضمان 98.2 مليار درهم، قبل أن يرتفع إلى 102.6 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي.

وفي يناير 2021 بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية لخطابات الضمان نحو 96.66 مليار درهم، قبل أن تقفز إلى المستوى المسجل في فبراير من العام المشار إليه سابقاً. (وام)