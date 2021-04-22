نصف نهائي بطولة «ناشئة الشارقة» لـ «بلاي ستيشن» الجمعة

تقام يوم غد الجمعة، مباريات نصف نهائي بطولة «بلاي ستيشن» لكرة القدم «فيفا 2021» في نسختها الثانية، التي تنظمها «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين" متمثلةً في مركز ناشئة خورفكان، وذلك عبر منصة الاتصال المرئي «زووم»، بنظام خروج المغلوب من مرتين.

ويتقابل معاذ محمد العنتلي مع حذيفة نمر عز الدين في المباراة الأولى، فيما يلاقي خليل إبراهيم خليل، عمر نمر عز الدين في المباراة الثانية، وذلك تمهيداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي تقام السبت، والمباراة النهائية التي تقام الاثنين المقبل.

وتهدف البطولة إلى التواصل الفعّال مع منتسبي مراكز ناشئة الشارقة، وإتاحة الفرصة أمامهم في إبراز مواهبهم عبر الألعاب الإلكترونية المفضلة إليهم في بطولات تنافسية تسهم في الاتثمار الأمثل لطاقاتهم.

ويشارك في البطولة 110 ناشئاً وشاباً من منتسبي ناشئة الشارقة ومن مختلف إمارات الدولة ضمن الفئة العمرية المستهدفة من 13 إلى 18 سنة.