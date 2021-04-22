شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات بين شركات مصرية وغانية لتصدير كربونات الكالسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية تواصل الشركات المصرية أعضاء المجلس عبر تطبيق زووم مع كبرى الشركات المستوردة لكربونات الكالسيوم من دولة غانا بهدف خلق فرص تصديرية جديدة وتنمية الصادرات المصرية من هذا المنتج الى السوق الغانى.

وقال المجلس التصديري في بيان له اليوم، أن اللقاء على مدى اليومين المجلس التصديرى للصناعات، الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى.

وكان المكتب التجارى فى غانا قد اجتمع برئيس شركة browtec limited الغانية المهتمة بدراسة إمكانية استيراد الكالسيوم كربونات من مصر وقد أعربت الشركة عن رغبتها فى تلقي العروض التصديرية من الشركات المصرية حيث تمتلك الشركة مصنعا فى منطقة فولتا بغانا وتعد المورد الرئيسى لهذه المادة لشركة يونيلفير فى غانا الذى تستدمه فى إنتاج الصابون.

كشف تقرير لمكتب غانا أن الشركة كانت تعتمد على الاستيراد من الصين وانه مع الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا وارتفاع أسعار الشحن من الصين وعدم توفر حاويات أعربت عن رغبتها فى الاستيراد من دول أخرى ومن بينها مصر نظرا لما تعلمه من جودة المنتج المصرى.

ووفقا للمكتب التجارى فى غانا فإن شركة يونيلفير قامت بزيادة خطوط إنتاج الصابون الخاصة وبالتالى ترغب الشركة الغانية فى استيراد كمية مناسبة لزيادة عملية الإنتاج وتقوم الشركة بالاستيراد فى حدود 15-20 حاوية 20 قدم شهريا عبوات 25 كيلو جرام وفى حال التعاقد مع احد الشركات المصرية فيمكن دراسه البدء فى استيراد مابين 10-12 حاوية شهريا وبناء على هذا تم تنظيم اجتماع للشركة الغانية المستوردة مع الشركات المصرية التى تقدمت بعروضها التصديرية على تطبيق زووم للتعرف على مدى جدية الشركات التى تواصلت معها عبر الانترنت وقدراتها التصديرية وتصدر مصر كربونات الكالسيوم لكل من الهند والسعودية وجنوب أفريقيا والجزائر وغانا وبلجيكا وبنجلاديش وأمريكا وساحل العاج وكينيا‎.