شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 22-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 22-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.02 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 51.82 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 22-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصري بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره فى مصرف أبو ظبى الإسلامى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.82 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.04 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.02 جنيه.

52.17 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.17 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.04 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.91 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.01 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.15 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.