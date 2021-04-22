شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اليورو ترقبا لنتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لنتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وتعليقات رئيسة البنك "كريستين لاجارد".

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش حول مستوي 1.2035$ من سعر الافتتاح 1.2034$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.2049$ ، وأدنى سعر 1.2021$.

فقد اليورو بالأمس أقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 1.2079$.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد منطقة اليورو ، خاصة بعد التطورات الأخيرة لجائحة فيروس كورونا فى القارة العجوز ،وضعف برنامج التطعيم ضد الفيروس بالمقارنة بالولايات المتحدة.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وتعهد المركزي الأوروبي خلال الاجتماع السابق فى 11 آذار/مارس ،على زيادة مشتريات السندات خلال الربع الثاني من هذا العام ، بعد تراجعه عن المعتاد فى الربع الأول ،وهو ما يصب فى صالح التعافي الاقتصادي فى أوروبا ، بالرغم من زيادة تكاليف الاقتراض مؤخرا بعد ارتفاع عائد السندات فى الولايات المتحدة.

وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي"كريستين لاغارد" من تشديد السياسة النقدية فى منطقة اليورو قبل الأوان المناسب لذلك.

وقالت لاجارد الأسبوع الماضي إن اقتصاد منطقة اليورو مستند على "عكازين" من الحوافز النقدية والمالية ،والتي لا يمكن إزالتهما حتى يتعافي الاقتصاد فى أوروبا تماما.