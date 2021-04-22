بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 10.3 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 3ر10 نقطة ليبلغ مستوى 97ر6028 نقطة بنسبة صعود بلغت 17ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر351 مليون سهم تمت عبر 12742 صفقة نقدية بقيمة 5ر45 مليون دينار كويتي (نحو 05ر141 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر20 نقطة ليبلغ مستوى 81ر4918 نقطة بنسبة صعود بلغت 42ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 14ر278 مليون سهم تمت عبر 8353 صفقة نقدية بقيمة 6ر20 مليون دينار (نحو 8ر63 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 16ر6 نقطة ليبلغ مستوى 26ر6590 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر73 مليون سهم تمت عبر 4389 صفقة بقيمة 9ر24 مليون دينار (نحو 19ر77 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر18 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5103 نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر194 مليون سهم تمت عبر 5621 صفقة نقدية بقيمة 5ر15 مليون دينار (نحو 05ر48 مليون دولار).

وكانت شركات (يوباك) و(آسيا) و(متحدة) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(الدولي) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (العقارية) و(التقدم) و(المصالح ع) و(عقار) الأكثر انخفاضا.