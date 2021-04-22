شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين بالإمارات 0.41% في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الإمارات -2.01% لشهر فبراير/ شباط 2021 على أساس سنوي، وبنسبة -0.41% على أساس شهري مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ليكون بذلك قد سجل التراجع الـ 26 له على التوالي منذ مطلع العام 2019 بحسب بيانات صادرة عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».

وسجلت أسعار المستهلكين في الإمارات ثاني «انكماش» لها على أساس شهري خلال العام الجاري 2021، مدفوعة بانخفاض أسعار سبع مجموعات إنفاق رئيسية هي: السكن والمياه والكهرباء والوقود التي خفضت التضخم 0.24 %، الأغذية والمشروبات والتي خفضت التضخم بنسبة 0.90%، الملابس والأحذية بنسبة 1.80%، التجهيزات والمعدات المنزلية 0.56 %، الخدمات الصحية 0.42 %، الترويح والثقافة 5.20%، وكذلك مجموعة المطاعم والفنادق 0.77%.

فيما ارتفعت أسعار المؤشر في ثلاث مجموعات إنفاق رئيسية على نطاق شهري هي: خدمات النقل 0.43%، والاتصالات 0.02%، السلع والخدمات المتنوعة 0.34 %. بينما استقرت اسعاره في مجموعتي التبغ والتعليم دون تغيير.

أما على صعيد إمارات الدولة؛ فقد انخفضت أسعار المستهلكين على أساس شهري في كل مناطق وإمارات الدولة: أبوظبي -0.58%، دبي -0.42%، الشارقة -0.14%، عجمان -0.25%، أم القيوين -0.09%، رأس الخيمة -0.13%، الفجيرة -0.04%.