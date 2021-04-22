أسهم أوروبا تواصل مكاسبها بدعم نتائج «نستله» و«فولفو»

تتحرك الأسهم الأوروبية صوب تسجيل مستويات قياسية مرتفعة بعد أن هوت في وقت سابق من الأسبوع، إذ تحسنت المعنويات بفضل مجموعة من تقارير الأرباح القوية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% خلال التداولات، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بعد أن تسببت مخاوف حيال موجة جديدة لكوفيد-19 في دفع الأسواق الأوروبية لأسوأ يوم في 2021 يوم الثلاثاء.

وزاد سهم نستله 2.2% بعد أن أعلنت الشركة عن أقوى نمو فصلي للمبيعات في عشر سنوات، بدعم من الطلب على القهوة ومنتجات الألبان ومنتجات العناية بالحيوانات الأليفة.

وقفز سهم فولفو السويدية لصناعة الشاحنات 4.6% إذ تفوقت أرباح الشركة الأساسية للربع الأول على توقعات السوق على خلفية ارتفاع الطلب.

ونزل سهم كريدي سويس 5.7% بعد أن تكبد البنك خسارة قبل الضرائب بقيمة 757 مليون فرنك سويسري (825.97 مليون دولار) في الربع الأول، إذ محت الضربة الناتجة عن أزمة أركيجوس مكاسب من وفرة في التداولات.

الأسهم اليابانية

وفي طوكيو، قفزت الأسهم اليابانية، الخميس، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالرقائق والدورة الاقتصادية عقب انخفاض استمر يومين في جميع القطاعات، فيما تلقت المعنويات الدعم من إغلاق إيجابي لوول ستريت الليلة الماضية.

وارتفع المؤشران الرئيسيان لأعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع، إذ قفز المؤشر نيكاي 2.38 بالمئة ليغلق عند 29188.17 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.82 بالمئة إلى 1922.50 نقطة.

وتسببت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في ظل استعدادات لاتخاذ تدابير جديدة لمواجهة انتشار الفيروس في تراجع نيكاي نحو 4% وانخفاض توبكس نحو 3.5% على مدى اليومين الماضيين.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير إستراتيجي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول «المستثمرون يشترون الأسهم إذ أصبحت الأسعار معقولة في اليومين الفائتين.. إعلان حالة الطوارئ يقلق المستثمرين، لكن عدد الإصابات الجديدة قد ينخفض. ربما تكون السوق وضعت ذلك في الاعتبار اليوم».

وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ربح سهم طوكيو إلكترون 4.58 بالمئة، وارتفع سهم أدفانتست 4.2% وتقدم سهم شين-إيتسو كيميكال 3.45%.

وربح سهم نيدك، المعروفة بصناعة المحركات الدقيقة المستخدمة في محركات الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر، 4.49%، وتصدر السهم قائمة الرابحين بين أكبر 30 سهما على المؤشر توبكس، وتلاه سهم كينيس كورب.

كما تقدمت أسهم شركات الشحن البحري، إذ ارتفع سهم كاواساكي كيسن 5.5 بالمئة وربح سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 3.81%. (رويترز)