شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس مروان شايع إداري في «صحة» ممّن تفانوا في خدمة الوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

للكوادر الإدارية والفنية دور مهم في القطاع الصحي إلى جانب الكوادر الطبية، إذ تتكامل الأدوار والمهمات لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى، تطمح شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بتقديمها على أيدي أبناء الإمارات المتميزين، ومنهم المهندس مروان عبدالله شايع، نائب مدير إدارة صيانة المنشآت في «صحة» الذي تفانى في خدمة الوطن، وواصل الليل بالنهار لإنجاز مراكز الفحص الوطني في الدولة، والمستشفيات الميدانية، لمواجهة جائحة "كورونا".

فقد أشرف على تصميم المستشفيات الميدانية وإنجازها في مدينة محمد بن زايد، وأدنيك في أبوظبي، والمستشفى الميداني في دبي باركس آند ريزورتس، والمستشفيات الميدانية في عجمان، والشارقة ورأس الخيمة،فضلاً عن إشرافه على تجهيز هذه المستشفيات لاستقبال المصابين، وأنجزت في وقت قياسي، مما أسهم في مواجهة الجائحة والتعامل معها بنجاح.

وعمل المهندس شايع في مشروعات حيوية في «صحة» ومن أبرزها تشغيل مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وغيرها كبناء المستشفيات والمراكز الصحية، والصيانة للمنشآت الصحية القائمة، ما أسهم في رفع أدائها بكفاءة عالية.

وفرت له شركة «صحة» الفرصة للمشاركة في دورات تدريبية، مثل: إدارة العقود، وسلامة موقع المشروع، والتحكم في الوقت وإدارة الإجهاد، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، والبنية التحتية برامج القيادات، وغيرها الكثير من الدورات التي صقلت مهاراته وزادت خبراته ومعارفة.

ويتمتع بخبرات كبيرة تمتد لنحو 16 عاماً، قبل انضمامه إلى «صحة»، اكتسبها من عمله في شركات كبرى في دولة الإمارات، من أبرزها "أدنوك"، وهو حاصل على الماجستير في الإدارة الهندسية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وحثّ المهندس مروان، الشباب والشابات من أبناء الإمارات، على العلم واكتساب المعارف والخبرات، وإعداد أنفسهم إعداداً رفيعاً، وأن يكونوا دائماً عن حسن ظن القيادة بهم، ويسهموا في تعزيز تطور دولة الإمارات.