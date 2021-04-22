سفير الدولة ونائب وزير الخارجية الروسي يبحثان تعزيز التعاون.

التقى الدكتور محمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة موسكو.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وسبل تطوير التعاون بينهما في كل المجالات. فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى السفير تاليا مينولينا، الرئيسة التنفيذية لوكالة تطوير الاستثمار في جمهورية تترستان الروسية، واستعرضا مجالات التعاون، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين. (وام)