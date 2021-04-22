شكرا لقرائتكم خبر عن 308 آلاف وجبة إفطار من «بيت الخير» في العشر الأوائل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

قدّمت «بيت الخير» 308522 وجبة إفطار في العشر الأوائل من رمضان، عبر مشروعها الرمضاني «إفطار صائم» الذي بدأته بتوزيع 29137 وجبة في اليوم الأول، ضمن حملتها الرمضانية «ويربي الصدقات». وارتفعت الأعداد لتصل إلى ما يزيد على 31 ألف وجبة يومياً، بما يعني إمكانية الوصول مع نهاية الشهر الكريم إلى مليون وجبة.

وتقدم «بيت الخير» الوجبات إلى المستحقين بأماكنهم في 59 نقطة توزيع، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في كل إمارة، عبر فريقها الميداني المدرب، وفق إجراءات الصحة والسلامة، بمركبات مجهزة لهذا الغرض، بما يضمن وصول الوجبات بأعلى معايير السلامة تجنباً للوباء، بالتعاون مع 55 مطعماً ومطبخاً.

وتفاعلت مؤسسات عدة مع الحملة، أبرزها جمعية الإحسان الخيرية، بمبادرة «فطوركم يوصلكم» التي تنظمها مع «بيت الخير» لتوزيع 30 ألف وجبة بدبي والفجيرة ورأس الخيمة. كما تقدم الجمعية بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات 800 وجبة يومية لسائقي الحافلات في إمارة دبي، فضلاً عن مساهمتها في مبادرة «إفطار صائم» التي تنظمها هيئة رأس الخيمة للمواصلات، بتوزيع 680 وجبة لجميع سائقي مركبات الأجرة والحافلات يومياً، قبيل موعد الإفطار بإجمالي 20400 وجبة.