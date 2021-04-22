راشد بن حميد: نسعى يداً بيد للنهوض ببلادنا بكل المجالات

عجمان:

”الخليج 365”

نظم مجلس راشد بن حميد النعيمي جلسة بعنوان «كيف هو شكل المستقبل» ضمن محاضراته للدورة الرمضانية الحالية، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.

وقال الشيخ راشد بن حميد، في بداية الجلسة التي عقدت عبر تقنية التواصل المرئي: «نلتقي مجدداً في جلسات تخاطب العقول والقلوب، حيث نلتقي لنرتقي، لقاؤنا مختلف بحكم الظروف لكننا لا نزال نجتمع لنفكر بالأفضل ونعمل للوصول للحياة المثالية ونسعى معاً، ويداً بيد، للنهوض ببلادنا بكل المجالات».

وأضاف «المجلس ارتأى أن يتناول في افتتاحيته موضوع المستقبل الذي نعمل جميعاً في كل مكان ليكون الأفضل لنا ولأبنائنا، ولنضمن الحياة الكريمة والمثالية في كل أمور الحياة وقطاعات العمل والعلم والصحة والاقتصاد السياسة». مشدداً على أهمية استشراف المستقبل والاستعداد الأمثل للحياة ومعرفة التحديات وتحويلها لفرص وممكنات.

وتضمنت الجلسة الأولى عدداً من المحاور المتعلقة بموضوع المستقبل وأبرز ملامحه واستشرافه، وأهمية البحث والتطوير للوصول إلى الحياة الفضلى للجميع.

فيما أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة دبي للمستقبل» أن دولتنا الرائدة تحظى بقيادة حكيمة وصاحبة رؤية ثاقبة، استطاعت ومنذ سنوات عدّة استشراف المستقبل وضمان الحياة المثالية لكل مواطن ومقيم.

وقال إن جميع دول العالم تتجه اليوم صوب استشراف المستقبل، ومعرفة كيف ستكون القطاعات التي تتضمن العمل والتعليم والتجارة. مبيناً أن إعداد سيناريوهات متعددة ورسم خطوط عريضة يسهمان في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح خليفة القامة، مدير إدارة المختبرات في المؤسسة، أن الحكومات والمؤسسات والجهات والدوائر كافة، تسعى للبحث والتطوير لتلبية الاحتياجات والمتطلبات والوصول إلى الأهداف المرصودة.

وتحدث الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لـ«مركز دبي للبلوك تشين»، عن تجارب عدد من الدول التي عملت على تسخير التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي. مبيناً أن دولة الإمارات تمتلك بنية متطورة واستطاعت أن تصبح نموذجا يحتذى في التحول الرقمي الذي يسر الحياة، وأسهم في توفير أفضل الخدمات للجميع.

وأوضحت علا دودين، رائدة أعمال وشريكة مؤسسة بشركة «بيت أويسيس» أن دولة الإمارات توفر بيئة مثالية للاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصناعي، كما تحفز على إقامة المشاريع الناجحة ودعمها بشتى السبل.