الاقتصاد

التمثيل التجارى يطلق موقعا اليكترونيا لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال

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القاهرة - سامية سيد - أطلق جهاز التمثيل التجارى موقعه الإلكتروني الجديد www.ecs.gov.eg، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وجاء ذلك في إطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصدرين ومجتمع الأعمال في مصر بإستخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة.

 

وقال الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى أن الموقع الالكتروني يتضمن العديد من الصفحات باللغة العربية التي تخاطب مجتمع الأعمال في مصر والتي تعرض الفرص التصديرية والدراسات التسويقية والمناقصات الدولية والاتفاقيات الدولية والقوانين المنظمة للتجارة والاستثمار وغيرها من المعلومات المتخصصة في مجال التجارة الدولية، مشيراً إلى أن الموقع يتضمن أيضاً صفحات باللغة الإنجليزية لمخاطبة مجتمع الأعمال الدولي لتعريفه بفرص التجارة والاستثمار في مصر.

 

وأضاف مغاورى أن الموقع الإلكتروني الجديد يمثل نافذة رئيسية لتعزيز التواصل بين التمثيل التجاري المصري ومجتمع الأعمال في مصر والعالم بما يحقق مصالح مصر الاقتصادية ويسهم فى تنمية الناتج المحلي المصري.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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