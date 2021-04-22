شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف سعر الريال السعودى بآخر أيام الأسبوع بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الخميس بآخر أيام الأسبوع، استقراره أمام الجنيه، بالبنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس، مستقرا فى البنك الأهلي المصري عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 22-4-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.73 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.