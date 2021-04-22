شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس.. يسجل 18.77 جنيه بـ"بنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 22-4-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.73 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى، كما كانت أسعارها أمس، بينما تباين سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.73 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.71 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.76 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

18.92 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.91 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.77 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.77 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.77 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.73 جنيه.

18.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.80 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.80 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.66 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.78 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.