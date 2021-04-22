شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل تحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ أواخر آذار/مارس متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ الثالث من الشهر ذاته، حينما اختبر الأدنى له منذ 26 من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.10% لتتداول حالياً عند 1,1215.45$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,214.23$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 91.13 مقارنة بالافتتاحية عند 91.11.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 17 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 31 ألف طلب إلى 607 ألف طلب مقابل 576 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 64 ألف طلب إلى 3,667 ألف طلب مقابل 3,731 ألف طلب.

ويأتي قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.2% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.7% إلى نحو 6.18 مليون منزل مقابل تراجع 6.6% عند 6.22 مليون منزل في شباط/فبراير.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.