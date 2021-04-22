شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار ووسط القلق حيال جائحة كورونا وقانون بوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 18 من آذار/مارس، موضحة الأدنى لها منذ 14 من نيسان/أبريل وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ الثالث من آذار/مارس، حينما اختبر الأدنى له منذ 26 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً وفي ظلال المخاوف حيال عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان والشكوك حول قوة النمو العالمي بالإضافة إلى تسعير الأسواق لإقرار اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي لقانون نوبك والذي سيفتح المجال لدعاوي قضائية ضد أوبك بسبب احتكار النفط مع تخفيضات الإنتاج.

وفي تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.11% لتتداول عند مستويات 61.04$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.11$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 61.35$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو 0.17% لتتداول عند 65.02$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 65.02$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 65.32$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 91.12 مقارنة بالافتتاحية عند 91.11، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 91.16.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 17 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 31 ألف طلب إلى 607 ألف طلب مقابل 576 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 64 ألف طلب إلى 3,667 ألف طلب مقابل 3,731 ألف طلب.

ويأتي قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.2% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.7% إلى نحو 6.18 مليون منزل مقابل تراجع 6.6% عند 6.22 مليون منزل في شباط/فبراير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 16 من نيسان/أبريل فائض بنحو 0.6 مليون برميل مقابل عجز بنحو 5.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 3.7 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 493.0 مليون برميل، لتظل المخزونات 1% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة 1.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أفادت نائب رئيس الوزراء الروسي أكسندر نوفاك بأنه لا يرى أي تهديد لتحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر دولة منتجة للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" في الوقت الراهن عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون نوبك، مضيفاً أن روسيا قد تناقش في الاجتماع القادم لأوبك+ القيود على صادرات الوقود وتعديل خطط الإنتاج.

وجاء ذلك، عقب تمرير مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع مشروع قانون يتيح المجال لرفع قضايا مكافحة الاحتكار على منظمة أوبك وحيال تخفيض الإنتاج، إلا أنه ليس من المؤكد إذا ما كان التشريع سيتم تمريره من قبل الكونجرس الأمريكي، مع العلم أن الحزب الديمقراطي الحاكم والذي معه الأغلبية في مجلس النواب، معه أيضا 50 مقعد من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ وفي حالة التصويت على مشروع قانون بالتعادل 50 مع و50 ضد، يفصل في الأمر صوت نائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية كامالا هاريس.

بخلاف ذلك، تسعى الحكومات الآسيوية جاهدة لتأمين إمدادات لقاحات الفيروس التاجي عقب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الأسابيع الأخيرة، ويذكر أن تزايد الحالات المصابة بالفيروس التاجي يؤدي لإجهاد الأنظمة الطبية من اليابان إلى الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة عالمياً ويؤدي لاستعادة الاحتياط من الجائحة وتباعاً اللجوء لإقرار قيود السفر والحجر الصحي، ما يعزز القلق حول الطلب على الطاقة ويلقي بظلاله سلباً على أسعار النفط.

ونود الإشارة، لكون الهند ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان عالمياً ومستهلك رئيسي للنفط، أعلنت منذ قليل عن أسوء عدد يومي من القتلي بسبب جائحة كورونا وتشهد حالياً إغلاق أجزاء كبيرة منها، وتطرقت التقرير أخرى لتنامي احتمالية إغلاق العاصمة اليابانية طوكيو بالإضافة إلى أوساكا ومناطق أخرى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 142.56 مليون ولقي 3,037,398 شخص مصرعهم في 223 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي تقرير وكالة رويترز الإخبارية والذي تضمن نقلاً عن مصادر مطلعة أن إنتاج روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى نحو 10.51 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من نيسان/أبريل مقارنة بنحو 10.25 مليون برميل يومياً في آذار/مارس الماضي.

كما تابعنا الأسبوع الماضي كشف وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري 2021 بنحو 5.7 مليون برميل يومياً إلى نحو 96.7 مليون برميل يومياً مع يعد قريباً من توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في تقريرها الشهر الأخير والتي رفعت توقعاتها بواقع 70 ألف برميل يومياً إلى 96.5 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصات إلى إجمالي 344 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 363 منصة منذ 13 من آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.