شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول 1790.00 منذ الصباح، وطالما أن السعر فوق 1765.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1800.00 وتمتد إلى 1838.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1780.00 والمقاومة 1815.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد