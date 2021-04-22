شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية طفيفة الآن، تحفّزه الإشارة السلبية التي يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديمها الآن، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يعتمد على الثبات دون 1.3980، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3800.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط