شكرا لقرائتكم خبر عن بيع فندق ميريديان هيلوبوليس مقابل 605 ملايين جنيه لشركة إيمكس إنترناشيونال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، فى بيان للبورصة المصرية، إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعملية بيع فندق ميريديان هيليوبوليس لشركة إيمكس إنترناشيونال مقابل 605 ملايين جنيه، يتم سدادها على دفعات توزع بين مليون جنيه حجز قبل التعاقد (نقدًا)، مبلغ 154 مليون جنيه (نقدًا)، مبلغ 450 مليون جنيه (شيكات آجلة) تمثل باقى القيمة المستحقة لبيع ألفندق، كما تم الحصول على شيكات آجلة بمبلغ 50.6 مليون جنيه تمثل قيمة ألفوائد المستحقة خلال فترة السماح.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، قد عقدت بتاريخ 26 ديسمبر عام 2019، ووافقت على العرض المقدم للبنك الأهلى المصرى من شركة إيمكس إنترناشيونال لشراء فندق ميريديان هليوبوليس المملوك للشركة الوطنية للإسكان، وذلك بإجماع الحاضرين والبالغ نسبتهم 93.7% من إجمإلى عدد أسهم الشركة، وذلك نظير مبلغ إجمإلى قدره 605 ملايين جنيه على أن يتم سداد ما قيمته 50% من إجمإلى الثمن عند تحرير العقد الابتدائى للبيع وتسليم الفندق، وسداد باقى الثمن خلال 5 سنوات مع احتساب فائدة متناقصة قدرها 13.5% سنويًا على الجزء الأجل من ثمن البيع.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، قد عقدت بتاريح 22 يوليو عام 2020، وقررت تعديل شروط برنامج سداد صفقة بيع الفندق فى ضوء المفأوضات التى تمت بين البنك الأهلى المصرى بصفته المستشار المإلى لعملية البيع وشركة إيمكس إنترناشيونال لشراء فندق ميريديان هليوبوليس المملوكة للشركة الوطنية للإسكان، وذلك نظير ثمن إجمإلى قدره 605 مليون جنيه.