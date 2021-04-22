شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 35-40 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-4-2021 في السوق المحلى مع الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك.

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء حيث تراوحت بين25 - 30 جنيها للكيلو مقابل 27-31 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك عند 33 جنيها للكيلو، استقر سعر الدواجن المجمدة بين 30-37 جنيها الكيلو.

وبالنسبة لأسعار البيض فتراوحت أسعار البيض "الأبيض" في المزرعة 28 جنيها للكرتونة بينما سجل سعر المستهلك 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.