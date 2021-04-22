سعر الدولار اليوم الخميس 22-4-2021 فى مصر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 22-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى في بداية التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتاعند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل فى الأسكندرية 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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