الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 22-4-2021 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 22-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى في بداية التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتاعند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل فى الأسكندرية 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

 

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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