شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"السيادي السعودي" توقع اتفاقاً لإطلاق رحلات بحرية عالمية بالبحر الأحمر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "كروز" المملوكة بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، المملوك للدولة، عن توقيعها اتفاقية مع شركة "إم.إس.سي كروز" لإطلاق رحلاتها في البحر الأحمر والخليج العربي خلال فصل الشتاء 2021.

وتتضمن الاتفاقية خطة لجلب السفينتين "إم.إس.سي ماجنيفيكا" و "إم.إس.سي فيرتوزا" للإبحار في مياه المملكة، بحسب بيان الشركة على موقعها الإلكتروني.

وبموجب الاتفاقية، ستبحر سفينة "إم.إس.سي كروز" في البحر الأحمر انطلاقًا من جدة في عدة رحلات مدة كل منها 7 أيام ابتداءً من 13 نوفمبر حتى 26 مارس المقبل.

كما ستزور سفينة "إم.إس.سي كروز" الدمام بشكل أسبوعي، من 2 ديسمبر حتى 24 مارس، وذلك ضمن برنامجها الشتوي في الخليج العربي ما سيتيح لركابها فرصة زيارة واحة الأحساء.

وأطلق الصندوق السيادي السعودي شركة "كروز السعودية" نهاية يناير الماضي، والتي تهدف لتأسيس قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، وتعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية على خارطة الرحلات البحرية السياحية الدولية وتطوير قطاع السياحة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وكانت وكالة رويترز قالت مطلع الشهر الماضي إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسعى لجمع 10 مليار دولار أو أكثر من خلال تمويلات متجددة، وذلك بهدف تدبير سيولة إضافية لتمويل ما يخطط له.

ويجري الصندوق محادثات مع بنوك منذ العام الماضي بشأن تسهيل ثالث تمويل من نوعه يجمعه منذ 2018، والذي كان يستهدف في البداية أن يكون بقيمة 7 مليار دولار.

ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤخراً على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

واستطاعت المملكة مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.