شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء الروسي: أوبك+ قد تعدل خطط الإنتاج الحالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن اجتماعاً لمنتجي النفط في أوبك+ الأسبوع المقبل قد يؤكد أو يعدل خطط الإنتاج الحالية، ومن المستبعد أن يشهد تغييرات كبيرة في السياسة.

وبلغ امتثال مجموعة أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط نحو 113% في مارس، بلا تغير عن شهر فبراير، بحسب وكالة رويترز.

واتفق تحالف "أوبك بلس" في اجتماع عُقد مطلع الشهر الجاري على زيادة تدريجية فى الإنتاج بداية من مايو المقبل بإجمالي 1.15 مليون برميل يوميا موزعة على مدار ثلاثة أشهر، بالتزامن مع قرار السعودية تخفيف التخفيض الطوعي فى الإنتاج.

وينص الاتفاق على زيادة بواقع 350 ألف برميل يوميا فى مايو ،وزيادة مماثلة فى يونيو، وزيادة بنحو 450 ألف برميل يوميا فى يوليو.

وبموجب هذا الاتفاق تتراجع تخفيضات الإنتاج الحالية بحوالي 7.2 مليون برميل فى أبريل الجاري إلى 6.85 مليون برميل فى مايو، ثم إلى 6.5 مليون برميل فى يونيو، ثم إلى قرابة 6 مليون برميل يوميا فى يوليو.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتراجع خلال تلك الفترة أيضا عن خفضها الطوعي بواقع مليون برميل يوميا الذي فعلته منذ فبراير الماضي ،وستزيد إنتاجها بواقع 250 ألف برميل فى مايو، ثم بواقع 350 ألف برميل فى يونيو، بالإضافة إلى 400 ألف برميل فى يوليو.

وحينها طالب وزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان" من نظرائه فى تحالف أوبك بلس توخي الحذر لحين اكتمال تعافي الاقتصاد العالمي.