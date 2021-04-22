شكرا لقرائتكم خبر عن إيكويت للبتروكيماويات تطلق سندات بـ 700 مليون دولار لأجل 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة إيكويت الكويتية للبتروكيماويات سندات بقيمة 700 مليون دولار لأجل 7 سنوات عند 140 نقطة أساس فوق العوائد الأميركية وتتلقى طلبات بأكثر من 3.6 مليار دولار لهذه السندات.

وحددت إيكويت التسعير النهائي آنذاك عند 5% للسندات لأجل 5 سنوات و5.875% للسندات لأجل عشر سنوات، بحسب وكالة رويترز.

وكانت إيكويت للبتروكيماويات الكويتية أطلقت في مايو 2020 سندات بقيمة 1.6 مليار دولار على شريحتين، لأجل 5 سنوات بقيمة مليار دولار وسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 600 مليون دولار.

وأعلنت المجموعة المشتركة للمقاولات في فبراير الماضي عن توقيع شركتها التابعة "المشتركة العامة للتجارة العامة والمقاولات" عقداً مع شركة إيكويت للبتروكيماويات بقيمة 4 مليون دينار.

وكان العقد يتعلق بتقديم أعمال السقالات الخارجية لشركة إيكويت، علماً بأن مدة المشروع 4 سنوات.

وأشارت الشركة إلى أن العقد من شأنه أن يُحقق نتائج جيدة للشركة خلال فترة تنفيذ المشروع، منوهة إلى أنها ستفصح عن أي مستجدات عن الأثر المالي في حينه.

تمثل شركة إيكويت للبتروكيماويات التي تأسست سنة 1995 شراكة عالمية بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو للكيماويات وشركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.