شكرا لقرائتكم خبر عن الدريس للخدمات البترولية تتوقع تطوير 111 محطة جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع عبد المحسن محمد الدريس نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، تطوير 111 محطة جديدة، وبناء 4 مواقع لوجستية تابعة للشركة العام الحالي.

وأضاف أن الزيادة في أرباح الشركة بالربع الأول 2021 جاءت بالرغم من انخفاض مبيعات ناقل وانخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية وخسائر غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، بحسب موقع قناة العربية.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع صافي أرباحها، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 30% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 39.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 30.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

ومن أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، زيادة المبيعات لقطاع البترول وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الزكاة.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 20.7% في الربع الأول من 2021، لتسجل 1.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.46 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

كانت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 58.48% خلال العام 2020، لتصل إلى 121.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 291.7 مليون ريال في العام 2019.