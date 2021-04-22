شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الكويت الوطني" ترتفع 8.5% بالربع الأول ورئيسه يؤكد عدم تأثر الإيرادات بتأجيل أقساط القروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق بنك الكويت الوطني صافي ربح بلغ 84.3 مليون دينار (278.8 مليون دولار) في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021، مقابل 77.7 مليون دينار (256.9 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 8.5% على أساس سنوي.

وقال عصام الصقر، الرئيس التنفيذي للبنك، إن البنك واصل البناء على أداء تشغيلي جيد منذ بداية العام، محققاً أرباحاً في الربع الأول من العام الجاري تتجاوز 84 مليون دينار.

وذكر أن مستوى المخصصات التي جنبها البنك تعد امتداداً لنهج المركزي الكويتي المتحفظ، وهو ما جعل القطاع أكثر صلابة في مواجهة الأزمة، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد على أن استمرار خفض وتيرة تجنيب المخصصات يؤثر إيجاباً على مستوى الربحية، مذكراً بأنه بدءاً من الربع الثاني من العام الماضي مع بداية جائحة كورونا، اضطر البنك لأخذ المزيد من المخصصات.

وحول الخطوات التي اتخذها المركزي الكويتي في الفترة الأخيرة، خاصة لجهة تأجيل سداد أقساط القروض، أكد الصقر على عدم وجود معدلات تعثر في الشركات، وأن عمليات السداد كانت وفق التوقعات، نافياً وجود أي مخاوف قد يخلقها إنهاء برنامج التأجيل، ومشيراً إلى أن البرنامج قام بتقييم كل حالة على حدة.

وقال: "حجم تأجيل القروض كان أقل من 5% من إجمالي محفظة قروض الشركات، ولم يكن هناك أي أثر جوهري على الإيرادات".

وبخصوص نمو محفظة القروض، لفت إلى أن مقارنة أداء المحفظة تمت مع مستويات ما قبل الجائحة، بالتالي لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أنها سجلت نموا قويا في الربع الأول من عام 2020، لكن بسبب تبعات الجائحة شهدت بعض الانكماش في باقي فترات العام.