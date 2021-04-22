شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليار ريال قيمة صفقات الخصخصة المستهدفة بالبنية التحتية بالسعودية خلال 2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس المركز الوطني للتخصيص، ريان نقادي، إن السعودية تهدف إلى إبرام صفقات في قطاع البنية التحتية بقيمة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مع مستثمرين من القطاع الخاص هذا العام.
وأشار إلى أن تلك القيمة تعتبر أكبر قيمة صفقات تنفذ منذ إنشاء الهيئة لتسريع عمليات الخصخصة في 2017، مضيفا أن المملكة تهدف أيضاً إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول هذا العام، بحسب موقع قناة العربية.
وقال نقادي : "لدينا توقعات كبيرة لعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات تصفية الاستثمارات التي سنشهدها في عامي 2022 و2023". كما "لدينا مجموعة واضحة من المعاملات.
ويرى نقادي، أن القانون، الذي أُقر في مارس، يهدف إلى تسريع العملية بإلغاء متطلبات الحصول على موافقات وإعفاءات مختلفة من مجلس الوزراء.
وأعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب السعودية الثلاثاء الماضي عن اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن (شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص وذلك بقيمة إجمالية 2.997 مليار ريال.
وقد قام المستثمرون المؤهلون بإجراء الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة والتي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 7 رمضان 1442هـ (الموافق 19 أبريل 2021م).
وكشف تقرير حكومي سابق أن السعودية تستهدف استكمال برنامج التخصيص خلال العام 2021، والاستمرار في طرح مبادرات وفرص التخصيص ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والدولي.
وأظهر التقرير أن أولويات العام 2021 لبرنامج التخصيص تتمثل في المشاريع التي يتم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص في القطاع الصحي، بحسب موقع قناة العربية.وأشار التقرير إلى أنه خلال العام الماضي، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق التي شملت عملية بيع كامل الحصص في الشركتين الأولى والثالثة من شركات المطاحن الأربعة لمستثمرين استراتيجيين ممن القطاع الخاص.
ويشير التقرير إلى أنه جاري العمل في الفترة القادمة على الانتهاء من المرحلة الثانية من بيع أصول شركة المطاحن الثانية والرابعة بالإضافة إلى الانتهاء من طرح مشروع محطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على مستثمرين دوليين.
وفي قطاع المياه، تم الانتهاء من طرح وإرساء عقود مشروعين في ينبع والجبيل لإنشاء والتشغيل لمدة 25 عاما.
يشار إلى أنه لدعم المشاريع الوطنية بالمملكة، تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.
وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات، التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.