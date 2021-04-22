شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليار ريال قيمة صفقات الخصخصة المستهدفة بالبنية التحتية بالسعودية خلال 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس المركز الوطني للتخصيص، ريان نقادي، إن السعودية تهدف إلى إبرام صفقات في قطاع البنية التحتية بقيمة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مع مستثمرين من القطاع الخاص هذا العام.

وأشار إلى أن تلك القيمة تعتبر أكبر قيمة صفقات تنفذ منذ إنشاء الهيئة لتسريع عمليات الخصخصة في 2017، مضيفا أن المملكة تهدف أيضاً إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول هذا العام، بحسب موقع قناة العربية.

وقال نقادي : "لدينا توقعات كبيرة لعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات تصفية الاستثمارات التي سنشهدها في عامي 2022 و2023". كما "لدينا مجموعة واضحة من المعاملات.

ويرى نقادي، أن القانون، الذي أُقر في مارس، يهدف إلى تسريع العملية بإلغاء متطلبات الحصول على موافقات وإعفاءات مختلفة من مجلس الوزراء.

وأعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب السعودية الثلاثاء الماضي عن اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن (شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص وذلك بقيمة إجمالية 2.997 مليار ريال.

وقد قام المستثمرون المؤهلون بإجراء الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة والتي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 7 رمضان 1442هـ (الموافق 19 أبريل 2021م).