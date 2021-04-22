شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي الدولية تتوقع وصول التمويل البنكي لصفقة تخصيص المطاحن السعودية لـ 65% والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الدولية للاستثمار أحمد الدخيل، أن حصة التمويل البنكي لصفقة خصخصة مطاحن الدقيق السعودية، سيكون بنسبة تتراوح بين 65% و75%.
وأوضح أن التمويل سيكون مزيجا من التمويل الذاتي وتسهيلات من البنوك التي أبدت استعدادها الكامل لتمويل هذه الصفقة والبنوك تمول الصفقة بنسب متفاوتة، بحسب موقع قناة العربية.
وأشار إلى أنه جرت ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثانية على تحالف يضم "أبناء عبدالعزيز العجلان" و"نادك" و"الراجحي الدولية للاستثمار"، بقيمة 2.4 مليار ريال.
واعتبر أن شركة "نادك" ستتولى شراء المنتجات والخدمات التسويقية المساندة و"لم نزل في مراحل الاتفاق على تلك الخدمات ضمن العقد النهائي".
وأشار إلى أنه سيجري تأسيس شركة قابضة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ونسبة ملكية لكل عضو لإتمام الاستحواذ، وستكون حصص الشركاء متفاوتة.
وأعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب السعودية عن اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن (شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص وذلك بقيمة إجمالية 2.997 مليار ريال.
وقد قام المستثمرون المؤهلون بإجراء الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة والتي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 7 رمضان 1442هـ (الموافق 19 أبريل 2021م).
وكشف تقرير حكومي سابق أن السعودية تستهدف استكمال برنامج التخصيص خلال العام 2021، والاستمرار في طرح مبادرات وفرص التخصيص ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والدولي.
وأظهر التقرير أن أولويات العام 2021 لبرنامج التخصيص تتمثل في المشاريع التي يتم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص في القطاع الصحي، بحسب موقع قناة العربية.وأشار التقرير إلى أنه خلال العام الماضي، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق التي شملت عملية بيع كامل الحصص في الشركتين الأولى والثالثة من شركات المطاحن الأربعة لمستثمرين استراتيجيين ممن القطاع الخاص.
ويشير التقرير إلى أنه جاري العمل في الفترة القادمة على الانتهاء من المرحلة الثانية من بيع أصول شركة المطاحن الثانية والرابعة بالإضافة إلى الانتهاء من طرح مشروع محطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على مستثمرين دوليين.
وفي قطاع المياه، تم الانتهاء من طرح وإرساء عقود مشروعين في ينبع والجبيل لإنشاء والتشغيل لمدة 25 عاما.
يشار إلى أنه لدعم المشاريع الوطنية بالمملكة، تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.
وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات، التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.