شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي الدولية تتوقع وصول التمويل البنكي لصفقة تخصيص المطاحن السعودية لـ 65% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الدولية للاستثمار أحمد الدخيل، أن حصة التمويل البنكي لصفقة خصخصة مطاحن الدقيق السعودية، سيكون بنسبة تتراوح بين 65% و75%.

وأوضح أن التمويل سيكون مزيجا من التمويل الذاتي وتسهيلات من البنوك التي أبدت استعدادها الكامل لتمويل هذه الصفقة والبنوك تمول الصفقة بنسب متفاوتة، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أنه جرت ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثانية على تحالف يضم "أبناء عبدالعزيز العجلان" و"نادك" و"الراجحي الدولية للاستثمار"، بقيمة 2.4 مليار ريال.

واعتبر أن شركة "نادك" ستتولى شراء المنتجات والخدمات التسويقية المساندة و"لم نزل في مراحل الاتفاق على تلك الخدمات ضمن العقد النهائي".

وأشار إلى أنه سيجري تأسيس شركة قابضة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ونسبة ملكية لكل عضو لإتمام الاستحواذ، وستكون حصص الشركاء متفاوتة.

وأعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب السعودية عن اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن (شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص وذلك بقيمة إجمالية 2.997 مليار ريال.

وقد قام المستثمرون المؤهلون بإجراء الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة والتي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 7 رمضان 1442هـ (الموافق 19 أبريل 2021م).