شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تختار 6 بنوك استشارية للطرح العام الأولي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختارت مجموعة تداول السعودية 6 بنوك محلية وأجنبية في قائمة قصيرة للاضطلاع بأدوار استشارية محتملة في الطرح العام الأولي المزمع لشركة السوق المالية.

ووقع الاختيار على سيتي غروب ومورغان ستانلي وجيه.بي مورغان إلى جانب وحدة الأوراق المالية بالبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي كابيتال وإتش.إس.بي.سي السعودية، بحسب وكالة رويترز.

كانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أعلنت في أوائل الشهر الجاري تحولها إلى مجموعة قابضة باسم "مجموعة تداول" تضم تحت مظلتها 4 شركات، هي: "تداول" و"مقاصة" و"إيداع" و"وامض".

وتضمن الإعلان إطلاق "تداول" شركة متخصصة في الابتكار التقني ضمن هيكلها الجديد.

وتولى خالد الحصان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، في حين أصبح محمد الرميح الرئيس التنفيذي للبورصة.

وكانت "تداول" قد قامت بتعيين "إتش. إس. بي. سي" في 2016 لإدارة طرح عام أولي كان مخططاً له العام 2018، لكن تقرر تعليقه بسبب إدراج شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في أواخر 2019 والذي بلغت حصيلته 29.4 مليار دولار، وهي غير مسبوقة.

وفي الوقت نفسه تدرس الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" طرحاً عاماً أولياً لنشاط الكيماويات التابع للشركة والذي يقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وتتحدث سابك في الوقت الحالي مع مستشارين لدراسة الطرح الذي يتوقع له أن يكون في وقت مبكر من عام 2021.