شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحاول الصمود فوق الدعم- تحليل - 22-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تعرض سعر الزوج مؤخرا لضغوط سلبية قوية بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50, إلا أن ثباته المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 129.60 سيزيد من فرص تشكيله لتداولات صاعدة جديدة خلال الفترة الحالية لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 130.75 وبتجاوز هذا العائق قد تمتد التداولات نحو 131.60 و 132.30 على التوالي.

أما استمرار تعرضه للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم الرئيسي, فإن ذلك سيلغي النظرة الصاعدة وليبدأ بتشكيل موجات هابطة قوية وليستهدف بذلك مستوى 129.10 و 128.50 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.60 و 130.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم