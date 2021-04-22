شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستسلم للضغوط السلبية-تحليل - 22-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر الزوج استسلامه للضغوط السلبية بابتعاده حاليا عن المقاومة المستقرة عند 151.85 لنلاحظ تشكيله لتذبذب سلبي واضح قرب 150.25, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50, فإن ذلك يدعم الترجيح الهابط للتداولات الحالية ولنتوقع استهداف السعر بشكل أولي لمستوى 149.50 ومن ثم لتمتد الخسائر نحو الدعم الإضافي المستقر قرب 147.85.

ننوه مجددا إلى أن استئناف الهجوم الصاعد سيتطلب من السعر القفز فوق المقاومة المذكور سابقا, ليسهل ذلك مهمة تشكيل موجات صاعدة قوية قد تمتد خلال نحو 152.90 و 154.10 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.20 و 149.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط