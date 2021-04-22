شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتحرك ببطء– تحليل- 22-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سعر النحاس منذ تداولاته الأخيرة ببطء شديد إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد نظرا لتمركزه المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, إضافة إلى استمرار تشكيل مستوى 4.1600 للدعم الإضافي ليسهل مهمة استئناف الهجوم الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 4.3600 و 4.4200 على التوالي.

إضافة إلى ما سبق, نلاحظ تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80 ليساهم ذلك بتقديم العزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتحقيق الأهداف الإيجابية خلال التداولات القريبة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1800 و 4.3600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد