شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم اليابانية تقود مسيرات مكاسب مؤشرات الأسهم الآسيوية مع مستهل تداولات الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الخميس لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي للأدنى له في أسبوع، بخلاف ذلك فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 17 مقابل 15 في الربع الرابع الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.81% ليربح 34.25 نقطة ويصل إلى المستوى 1,922.43، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.07% ليربح هو الأخر 591.38 نقطة ويصل إلى المستوى 29,099.93.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.02% ليربح 1.07 نقطة ويصل إلى المستوى 5,099.82، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.13% ليربح هو الأخر 4.67 نقطة ويصل إلى المستوى 3,477.60.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.49% ليربح 140.29 نقطة ويصل إلى المستوى 28,762.21، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.49% ليربح هو الأخر 15.41 نقطة ويصل إلى المستوى 3,187.07.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.55% ليربح 69.34 نقطة ويصل إلى المستوى 12,604.68، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.42% ليربح هو الأخر 29.32 نقطة ويصل إلى المستوى 7,026.80.