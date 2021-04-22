شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم البابطين (2320) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.29% بما يعادل 1.15 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.50، ليستهدف مستوى المقاومة 40.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 38.00.