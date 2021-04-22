شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات السيارات يجني أرباحه – تحليل صباحي – 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع خدمات السيارات (4050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليستجمع قواه الإيجابية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.72% بما يعادل -0.65 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 36.40، ليستهدف مستوى المقاومة 42.33.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.00 ومستوى المقاومة 40.00.