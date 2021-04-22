شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مدينة المعرفة (4310) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.86% بما يعادل -0.32 نقطة، ليستند السهم من جديد إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط محاولات اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 16.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.94 ومستوى المقاومة 18.40.