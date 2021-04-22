شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يحاول تصحيح الاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فتيحي (4180) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.16% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 35.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.25 ومستوى المقاومة 34.00.