شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ريت ينخفض بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الجزيرة ريت (4331) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.90% بما يعادل -0.22 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولا ًلمستوى المقاومة 26.05، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 30.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.30 ومستوى المقاومة 27.50.