شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم اختراق مستوى المقاومة 25.06، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 0.08 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نرجح المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 25.06، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 27.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.00.