شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -0.06 نقطة، ليظل السهم مستنداً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً الساقبة، في ظل محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد ليتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة الارتفاع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 11.26.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.79 ومستوى المقاومة 10.60.