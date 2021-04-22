شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر يكافح للتخلص من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البحر الأحمر (4230) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.53% بما يعادل -0.15 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة الحالي 28.80، ليتأكد لنا تخلص السهم من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 32.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.80 ومستوى المقاومة 30.00.