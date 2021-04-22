شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف الإيجابي الأول – تحليل - 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الذهب من هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 1800.00 بعد الاندفاع الصاعد الذي شهده يوم أمس، ونعتقد بأن الفرص متاحة لمواصلة الاتجاه الصاعد، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1838.00 كمحطة تالية.

وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق 1765.00 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1780.00 والمقاومة 1815.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد