شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول التعافي – تحليل - 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية مؤقتة ويعود للانخفاض من جديد، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.9100.

نشير إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.8990 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.9250 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط