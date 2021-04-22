شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50، ليقترب من مستوى 0.7765 الآن، بانتظار تخطي هذا المستوى لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 0.7840 ثم 0.7900 كمحطات رئيسية تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7710 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد