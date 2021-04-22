شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على إغلاق سلبي – تحليل - 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت كسراً لمستوى 65.15 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهداف سلبية تصل إلى 62.95.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة على أن الارتقاء فوق 65.15 والتماسك فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر للتعافي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.50 والمقاومة 66.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط