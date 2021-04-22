شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يؤكد الكسر – تحليل - 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط كسر مستوى 62.20 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا المنتظر يتواجد عند 59.85.

يجب الانتباه إلى أن استمرار الضغط السلبي وكسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 58.00 كمحطة سلبية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 62.20 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.50 والمقاومة 62.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط