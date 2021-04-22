شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز المقاومة الفرعية – تحليل - 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من اختراق مستوى 26.25 والثبات فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 27.00 الذي يمثّل محطّتنا الرئيسية التالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 25.50 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.20 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد