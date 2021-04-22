شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض بقوة – تحليل - 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بشكل قوي ليبتعد عن مقاومة القناة الرئيسية الهابطة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الرئيسي الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، حيث تجاوز مستوى 1.2535 ليؤكد استمرار الانخفاض نحو 1.2365 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.2600 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2430 والمقاومة 1.2560

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط