شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينخفض بهدوء – تحليل - 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار مقابل الين نحو الأسفل بشكل هادئ ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 107.70، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الفرص متاحة لتخطي المستوى المذكور وامتداد الموجة الهابطة نحو 106.45.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 108.55 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.40 والمقاومة 108.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط